Rugby (Pro D2). Une bataille à remporter impérativement pour les Lions de Rouen ! 

La 17e journée de championnat va voir Rouen vivre un déplacement essentiel à Valence-Romans, vendredi 17 janvier (20h15). Après une victoire qui leur a échappé de peu face à Colomiers, les Lions vont affronter la lanterne rouge du classement et ont un coup à faire pour prendre des points. Clairement, il s'agit là d'un match à remporter coûte que coûte pour sortir de la zone de relégation. Au classement, les Lions comptent 20 points et ne sont qu'à trois points d'Aurillac, premier non relégable. Les deux équipes s'étaient rencontrées lors de la 4e journée et les Lions s'étaient imposés à domicile (21-17). Souhaitons que les hommes de Hill brisent leur série négative et aillent enfin chercher un succès loin de Normandie.