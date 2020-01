Spectacle. Avec Cheptel, Michel Schweizer met en scène la jeunesse

L'authenticité d'une parole et la qualité de la rencontre. Tels sont les axes que Michel Schweizer apprécie explorer. Il décide pour son spectacle Cheptel, de réunir huit garçons et filles de 13 à 16 ans sans aucune expérience de théâtre. Il propose un cadre propice pour s'adresser aux adultes et leur donne rendez-vous jeudi 16 janvier à 20 heures au Centre Chorégraphique National de Caen.

Qu'ont-ils à dire ces adolescents ? Quel regard portent-ils sur nous, les adultes, qui sommes investis d'un rôle éducatif, les "responsables" ? À travers ces projets avec la jeunesse, et les différents ateliers qu'il anime pour les mettre en œuvre, Michel Schweizer affirme une dimension citoyenne et militante autant qu'artistique.