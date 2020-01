Caen. Une collecte pour offrir tampons et serviettes aux femmes démunies

Pendant trois semaines, du 11 janvier au 1er février, une boîte à dons pour collecter "tous produits d'hygiène intime" est mise à disposition au centre E.Leclerc de Caen. Morgane Rausch, avec l'appui de l'association Règles élémentaires et du supermarché, est à l'origine de cette collecte. Depuis presque un an, cette jeune Caennaise de 30 ans souhaite aider les femmes en situation de précarité menstruelle. Il peut s'agir "de femmes sans abris, d'étudiantes ou encore de mères de famille" indique-t-elle. Toutes les protections sont les bienvenues : tampons, serviettes hygiéniques, cups et culottes menstruelles, serviettes lavables ou encore protège-slips.

Aujourd'hui, deux millions de femmes en France sont concernées par ce problème de précarité menstruelle et pour Morgane, il est "temps de faire bouger les choses et de sensibiliser les gens sur ce bien de première nécessité". Il est également important "d'enlever ce sentiment de honte comme penser que les règles sont sales" précise-t-elle. Les dons seront ensuite reversés à des associations et distribués aux femmes dans le besoin.