Patrimoine. Le Moulin Saint-Gilles va être restauré grâce à la générosité locale

C'est un petit patrimoine endormi qui va se réveiller au début du mois d'avril. À Rouen, au cœur du Centre d'histoire sociale de l'association Expotec 103, le Moulin Saint-Gilles a été vidé des différentes machines qui y étaient autrefois stockées. Le bâtiment date du XIIe siècle, il longe l'Aubette, une petite rivière qui se jette dans la Seine. Le moulin servait à la fabrication de farine avant d'évoluer vers la conception de mastic et de peinture. "Nous occupons les lieux depuis 30 ans et nous ouvrons un nouveau chapitre en redonnant une nouvelle destination à ces 200 m² qui deviendront la salle dédiée à l'énergie", présente Sylvain Engelhard, président de l'association.

75 000 € de travaux

La roue à aube deviendra le point central du lieu grâce à sa rénovation totale. "Reliée à une génératrice, elle permettra de produire du courant. Nous n'éclairerons pas la ville de Rouen, ni la Métropole. L'objectif est d'avoir un côté ludique, d'expliquer aux jeunes générations comment se produisait l'électricité auparavant." L'association a budgétisé ce chantier à 75 000 euros et compte sur le soutien de partenaires privés, mais les Rouennais sont aussi invités à contribuer à ce projet unique. Un financement participatif a été lancé sur le site Hello Asso baptisé "Achète ta pale", afin de récolter près de 7 000 euros manquants. Le succès devrait être au rendez-vous puisque plus de la moitié de l'objectif a déjà été atteinte à la mi-janvier : "Il y a un retour positif, et des gens qui n'ont pas Internet viennent même directement nous voir pour y participer."

"C'est un gros chantier, pour nous c'est le plus important depuis plusieurs années", souligne Sylvain Engelhard qui a pris la présidence de l'association il y a dix ans, après le décès de son père. "Ce sera une manière de lui rendre hommage." Des étudiants en bâtiment de l'École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment se sont pris d'intérêt aussi pour cette restauration. "Ils sont à la recherche de chantiers à faire pour leur diplôme et ils ont retenu notre dossier. Pour eux, c'est une belle expérience qui devrait leur permettre, je l'espère, d'obtenir leur diplôme en fin d'année", poursuit le président de l'association. Des jeunes en insertion participent aussi à ce chantier, sans oublier l'implication de la trentaine de bénévoles de l'association qui auront ensuite à charge de faire vivre le lieu.

Sylvain Engelhard présente le plan de rénovation de la roue à aube du Moulin Saint-Gilles. - Amaury Tremblay

L'inauguration de la restauration du Moulin Saint-Gilles est prévue le vendredi 3 avril prochain et permettra de lancer la nouvelle saison au sein du Centre d'histoire social. Un "grand moment" qui ouvre une nouvelle décennie pour l'association.