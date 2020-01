Seine-Maritime. Une série de trois accidents

Dimanche 12 janvier, en fin d'après-midi, trois accidents se sont produits en Seine-Maritime. Le premier à Duclair. Une voiture seule était en cause. On déplore un blessé grave éjecté du véhicule. Il a été héliporté vers le CHU de Rouen. Le deuxième s'est produit à Monchaux-Soreng. Une voiture a percuté un arbre. Là aussi, une personne a été éjectée. La victime a été transportée à l'hôpital d'Abbeville (Somme). Le troisième accident a eu lieu sur la D6015 à Gonfreville-l'Orcher. Une voiture s'est retrouvée sur le toit. Le conducteur a été désincarcéré et transporté à l'hôpital Monod du Havre.