Rouen. Des Dragons sereins contre les Rapaces de Gap

Le match

6-1. C'est le score final de ce match de la 32e journée de Synerglace Ligue Magnus pour les Dragons de Rouen et c'est après un peu plus de onze minutes dans le premier tiers que le tableau d'affichage va bouger pour la première fois, après une déviation de Nicolas Ritz sur un lancer de Mathieu Roy qui trompe la vigilance de Ylonen pour le 1-0.

Moins de deux minutes plus tard, c'était au tour de l'ancien Gapençais Maurin Bouvet de jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers en inscrivant le but du 2-0 et le dernier de ce premier tiers. Au retour de la pause, les Jaunes et Noirs prenaient trois buts d'avance sur un tir lointain de Florian Chakiachvili après six minutes de jeu. Les Gapençais allaient ensuite réduire la marque par Mathieu Gertain avant que Maurin Bouvet ne s'échappe à nouveau en infériorité pour tromper le portier visiteur (4-1).

La messe quasiment dite, les joueurs de Fabrice Lhenry continuaient d'attaquer dans ce dernier tiers et travaillaient leur supériorité numérique en allant inscrire deux nouveaux buts par Joël Caron puis Loïc Lampérier.

La fiche

Période 1

Rouen - Nicolas Ritz (Mathieu Roy, Florian Chakiachvili) 11:20

Rouen - Maurin Bouvet (Nicolas Deschamps, Bastien Maia) 13:07

Période 2

Rouen - Florian Chakiachvili (Vincent Nesa) 5:53

Gap - Mathieu Guertin (Roman Vondracek) 9:38

Rouen - Maurin Bouvet (en infériorité numérique) (Vincent Nesa, Cam Barker) 17:07

Période 3

Rouen - Joël Caron (en supériorité numérique) (Chad Langlais, Bastien Maia) 8:24

Rouen - Loïc Lamperier (en supériorité numérique 2) (Chad Langlais, Nicolas Deschamps) 12:09

Prochain rendez-vous

Toujours 4e au classement, les Dragons de Rouen se déplaceront le dimanche 12 janvier 2020 chez les Pionniers de Chamonix, pour un match en retard de la 26e journée de Synerglace Ligue Magnus.