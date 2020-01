Le Hom. Label France services : le Calvados en haut du podium

Le Point info 14 du Hom vient d'être labellisé France services. À cette occasion Philippe Court, préfet du Calvados, et Jean-Léonce Dupont, président du Département du Calvados, s'y sont rendus le mercredi 8 janvier.

Trente-sept Points info sont répartis dans le Calvados, permettant aux personnes éloignées géographiquement des services publics, d'avoir accès à un point d'information avec de nombreuses administrations grâce à Internet et à la visioconférence. L'État a créé l'été dernier le label France services, afin d'améliorer le dispositif existant des Maison de Services au Public. Dès septembre, le Calvados faisait partie des six territoires d'expérimentation pour les nouveaux outils et formations liés à ce nouveau label. Le Calvados est le premier département français en nombre de sites labellisés : depuis le 1er janvier 2020, 13 Points info 14 ont été labellisés France services. L'objectif du Département du Calvados est que l'ensemble du réseau des Points info 14 soit labellisés France services au 1er janvier 2022.