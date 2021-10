Caen. De nouvelles propriétaires à "Flore de po"

Florence et Estelle, mère et fille, reprennent l'institut "Flore de po" situé 68, avenue Henry Chéron à Caen pour devenir "Flore de po et rêve divin". Actuellement en période de transition avec la propriétaire actuelle, l'établissement restera "un institut traditionnel et familial". Elles vont y ajouter quelques soins supplémentaires comme l'extension de cil, les ongles en gel et de la sophrologie. Les cabines à UV ont été quant à elles supprimées.

L'institut est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 13h30.