Caen. En 2020 à la foire internationale, vamos a Cuba !

Après deux éditions consacrées à des thématiques plus larges, la foire internationale de Caen se recentre sur un pays, en 2020, avec une exposition événement consacrée à Cuba. Les décors devraient en mettre plein la vue aux visiteurs, avec la reconstitution d'une place de village typique et d'une ancienne fabrique de cigares, emblèmes de La Havane. La capitale de l'île est aussi indissociable des "belles américaines", Cadillac, Buick et autres Chevrolet, qui seront de la partie. Un duo de musiciens plongera les Caennais dans l'ambiance, avec des rythmes latinos. Un marché artisanal présentera les spécialités de Cuba.

La foire internationale de Caen se déroule du 18 au 27 septembre 2020, au parc des expositions de Caen.