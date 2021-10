Normandie. La région épargnée, pour le moment, par l'épidémie de gastro

Le réseau Sentinelles, réseau de recherche et de veille sanitaire, a publié le mercredi 8 janvier son bilan d'activité épidémiologique pour la semaine du lundi 30 décembre au dimanche 5 janvier.

Carte de France de la gastro-entérite au mercredi 8 janvier. On y voit la Normandie, en jaune, épargnée. - Réseau sentinelles

La gastro-entérite sévit. Le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë est pour cette période de 326 cas pour 100 000 habitants. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Pays de la Loire sont les plus sévèrement touchées. En revanche, la région Normandie est pour le moment plutôt épargnée avec "seulement" 111 cas pour 100 000 habitants. Il s'agit du plus faible taux observé. Pour vous préserver des virus de l'hiver, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour et portez un masque en présence de votre entourage si vous êtes malade.