Alençon. Les vœux d'Emmanuel Darcissac, un bilan annuel

L'exercice se veut traditionnel. Il a été sans surprise. Le maire d'Alençon a débuté mercredi soir 8 janvier la tournée de ses vœux, dans le quartier Croix-Mercier. Un véritable marathon aux innombrables cérémonies, dans les différents quartiers, mais aussi aux "forces vives" d'Alençon.

Des projets aboutis

Emmanuel Darcissac a évoqué "une année très riche", expliquant que "Alençon s'est transformée", citant tour à tour les travaux du centre-ville, les 208 000 euros d'aides versées aux commerçants, 29 nouveaux commerces installés, ce qui donne un solde positif par rapport au nombre de fermetures. "Nous pouvons collectivement être fiers", a-t-il souligné. Le maire a aussi évoqué l'ouverture du parc Simone-Veil et les travaux du parvis de la gare SNCF. Sur le plan économique, c'est l'imminence de l'ouverture de la nouvelle unité de fabrication avec 30 emplois chez United-Caps, et "des projets" chez Vitraglass, Maillard et Goavec, sans oublier les 100 ans d'Hexaom (ex Maisons France-Confort). Emmanuel Darcissac s'est aussi félicité "qu'Alençon ait eu un temps d'avance avec dans le quartier de Courteille : l'ouverture du premier centre municipal de Santé en Normandie". Parmi les changements en cours : "le lotissement des Portes de Bretagne, dont 32 parcelles sont vendues, et où les premiers travaux de construction de maisons sont imminents, la maison des solidarités (rue du Temple) qui va ouvrir dans quelques jours avec le CCAS et le CLIC."

"Je suis convaincu que les villes moyennes comme Alençon sont l'avenir de notre pays. La pollution, les bouchons, la vie très chère dans les métropoles, ça n'est plus possible. 2019 a été une année de dynamique retrouvée, l'ambition pour 2020 est de la conforter", a conclu le maire. Cette cérémonie s'est achevée par la diffusion d'un court film promotionnel sur Alençon.