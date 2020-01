Insolite. La plus grande famille d'Angleterre va encore s'agrandir !

Les Radford n'ont pas le temps de s'ennuyer : cela fait 30 ans qu'ils ont au moins un bébé à la maison ! Et ce couple attend son… 22e enfant ! La plus âgée a 30 ans, la plus jeune actuellement en a 2. Il y aura au total 12 filles et 10 garçons. Les parents avaient pourtant "promis" qu'ils arrêtaient avec elle, en 2018.

Leur famille peu commune leur a valu une émission de téléréalité qui les suivait au quotidien, avec à l'époque 17 enfants. Il est vrai que cela nécessite une sacrée organisation. Le couple avait confié à la presse en 2017 consommer chaque jour 18 litres de lait, 3 litres de jus de fruits et 3 boîtes de céréales au petit-déjeuner !

En passant récemment à une machine à laver de 18 kg, la mère annonce qu'elle ne fait plus que 2-3 lessives quotidiennes, soit quatre heures par jour. Avec une machine de taille plus classique, cela pouvait monter jusqu'à huit lavages par jour, pour une durée de sept heures !

Mme Radford a eu son 1er enfant à 14 ans, elle a maintenant 44 ans et son mari 48.