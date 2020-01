Alençon. Une liste d'union à gauche aux municipales de mars 2020

Le mardi 7 janvier, Europe Écologie les Verts, Génération.s, le Parti communiste et Pôle citoyen ont officialisé la liste qu'ils avaient annoncée quelques semaines plus tôt. Elle est nommée "Une Gauche unie, écologique et solidaire".