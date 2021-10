Le nouveau millionnaire veut réunir Guns N' Roses

Selon la revue musicale NME, le souhait le plus cher d'Adrian Bayford, le dernier vainqueur de l'Euromillion, a toujours été de réunir les Guns N' Roses, son groupe préféré dont il n'a jamais vraiment digéré la séparation.



Depuis qu'il a empoché ce 10 août dernier les 190 millions d'euros de la cagnotte Euromillion, cet Anglais a parfaitement pris conscience que ses rêves pouvaient désormais devenir réalité et aurait manifesté l'intention de rassembler les membres fondateurs du célèbre groupe des années 80/90 pour un dernier concert...



Un obstacle se dresse cependant devant lui: Axl Rose (chant), Slash (guitare), Duff McKagan (basse), Izzy Stradlin (guitare) et Steven Adler (batterie) sont aujourd'hui loin d'être les meilleurs amis du monde... Depuis son départ en 1995, Slash n'a d'ailleurs jamais manifesté la moindre intention de regagner le groupe, contrairement aux autres.



Reste à savoir si l'emblématique guitariste à la tignasse de briard se laissera séduire par quelques liasses de livres sterling...