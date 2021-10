Caen. Treize écoles impactées par la grève le jeudi 9 janvier

C'est une nouvelle journée de mobilisation qui se prépare le jeudi 9 janvier, contre la réforme des retraites. À Caen, environ treize établissements scolaires publics seront impactés. Des mesures de service minimum sont mises en place pour accueillir les enfants dont les enseignants ont prévu de faire grève. Ainsi, les élèves des écoles Léopold-Sédar-Senghor, Clos-Herbert, Bosnières, Pigacière et Puits-Picard seront accueillis à l'école Léopold-Sédar-Senghor. Ceux de la Maladrerie et de l'école Robert-Doisneau seront accueillis à l'école de la Maladrerie. Enfin, l'école Eustache-Restout accueillera les enfants des écoles Millepertuis, Victor-Lesage, Reine-Mathilde, Guynemer et Vieira-Da-Silva. Ce service minimum sera assuré de 8 h 30 à 16 h 30.