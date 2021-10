Le Havre. Départ des soldes d'hiver : c'est parti pour 4 semaines

Au magasin de lingerie et de maillots de bain "Plaisir en soie" du Havre, les décorations de Noël ornaient encore la façade de la boutique située en centre-ville, il y a quelques jours. Les fêtes de fin d'année sont terminées depuis peu de temps. Mais le repos n'est pas pour autant à l'ordre du jour pour Isabelle Lorentz, à la tête de ce commerce depuis 10 ans, et pour son employée. Elles sont en plein dans les préparatifs des soldes d'hiver, qui débutent le mercredi 8 janvier. Ce temps fort va leur permettre d'écouler les invendus et de faire de la place pour la nouvelle collection. "C'est aussi l'occasion de capter une clientèle, qui ne vient acheter chez nous que pendant les périodes de promotions. Elle fait le choix de consommer peut-être moins mais mieux, et profite d'une baisse de tarifs pour s'offrir un article qu'elle ne se paierait pas pendant la saison", indique la patronne des lieux, qui propose des articles dans une cinquantaine de tailles.

4 semaines au lieu de 6

Vous aurez jusqu'au mardi 4 février pour profiter des soldes d'hiver. Une période écourtée à 4 semaines cette année, l'objectif étant de renforcer l'impact des rabais. Mais une durée plus restreinte ne signifie pas que les offres seront moins intéressantes, au contraire : les deuxième et troisième démarques arriveront plus rapidement. Une bonne chose, selon Isabelle Lorentz : "Le point fort des soldes, c'est le démarrage. Après, il y a un effet de lassitude. Et puis, en passant de 6 à 4 semaines, le consommateur n'aura pas l'impression d'être plongé en permanence dans des périodes de remises ou de promotions", se satisfait la gérante de "Plaisir en soie", qui juge ne pas être trop touchée par la concurrence d'Internet. "La lingerie et les maillots de bain, ce sont des articles particuliers qui doivent être essayés en boutique."