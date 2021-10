Environnement. Australie : solidarité internationale face aux incendies

Ravagé par des incendies-monstres qui ont brûlé jusqu'à présent l'équivalent de la superficie de l'Irlande, le sud de l'Australie étouffe de nouveau – après des scènes de joie délirante mais brève : une rémission a été vécue le 5 janvier avec une chute des températures et un brusque déluge dans la région de Sydney. Le passage de ces pluies réjouit les éleveurs de bétail, mais ne répare pas trois années entières de sécheresse aggravée par le réchauffement climatique. Profitant de la pluie, les pompiers australiens, renforcés par des pompiers canadiens et américains et par trois mille réservistes de l'armée, ont tenté de juguler certains feux hors de contrôle jusqu'alors. Pendant ce temps, un cyclone avec inondations s'abattait sur le nord-ouest australien…