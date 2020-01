Hockey sur Glace. Confirmation attendue pourles Dragons de Rouen face à Gap 

Après avoir bien démarré l'année 2020 par une victoire contre l'Hormadi d'Anglet dimanche 5 janvier 2020, les Dragons de Rouen reçoivent les Rapaces de Gap sur l'Ile Lacroix, vendredi 10 janvier 2020 pour le compte de la 34e journée de Ligue Magnus. Un adversaire qui a du mal à rentrer dans le Top 8 qualificatif pour la phase de Playoffs en fin de saison (actuellement 9e) avec des résultats en dents de scie, capable d'une victoire contre Amiens 5-4 mais de perdre ensuite à domicile contre Chamonix. Les Gapençais avaient donné du fil à retordre aux Rouennais lors de la première confrontation (3-2 à Gap en octobre) mais qui avaient redressé la barre lors des deuxième et troisième rencontres, en s'imposant à domicile 3-2 en novembre puis dans les Alpes par 4-1, au mois de décembre. Une dernière ligne droite de championnat importante pour des Normands toujours quatrièmes, mais qui tenteront d'aller chercher la deuxième ou la 3e place, pour le moment occupées par Angers et Amiens avant la fin de la saison régulière et ainsi obtenir une meilleure place en vue des fameux Playoffs.