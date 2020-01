Basket- Pro B. Le Rouen métropole Basket retrouve le championnat contre Fos-sur-Mer

Après une année 2019 conclue par une défaite sur le parquet de l'équipe de Paris 80-73 le vendredi 27 décembre dernier lors de la 13e journée de Pro B, les joueurs du Rouen Métropole Basket reprennent le chemin de la compétition après quinze jours sans rencontre officielle face à l'équipe de Fos-sur-Mer, vendredi 10 janvier 2020 sur leur parquet du Kindarena de Rouen pour le compte de la 14e journée de Pro B. Si les Rouennais sont de nouveau sortis du Top 8 après leur dernière défaite, ils tenteront de renouer avec le succès face à une équipe en difficulté depuis le début de la saison et qui pointe à la 16e place. Et si les joueurs de Fos-sur-Mer ont actuellement du mal à s'imposer, ils restent sur une très courte défaite d'un point à domicile face à une équipe de Nancy (68-69) qui siège actuellement à la 5e place. Les joueurs d'Alexandre Ménard devront donc confirmer leur forme à domicile, eux qui ont absolument tout gagné dans leur salle du Kindarena et pour retrouver le Top 8 qui fait actuellement défaut à des Rouennais qui s'étaient inclinés de peu en finale, la saison dernière.