Handball-Nationale 1 féminine. L'Entente Colombelles Troarn redémarre fort son championnat

Le passage à la nouvelle année offre souvent des perspectives de renouveau et force est d'admettre que les joueuses de l'Entente Colombelles Troarn ont pris d'excellentes résolutions. À la peine ces derniers mois, incapables de l'emporter en championnat depuis mi-octobre, les joueuses de la banlieue caennaise ont étrillé Harnes, quatrième à la trêve, dimanche 4 janvier sur le score de 33 à 21 pour une reprise champagne. "Elles ont explosé physiquement en deuxième période alors que nous, on était vraiment bien préparées, fait remarquer l'ailière Jeanne Godey. On n'a pas arrêté des vacances !" Revigorée par ce succès, l'Entente tentera de confirmer chez la lanterne rouge Bois-Colombe, samedi 11 janvier à 18 h 30. Une seconde victoire lancerait vraiment 2020.