Hockey sur Glace. Les Drakkars de Caen en mission contre Chambéry

Les Drakkars de Caen sont à l'orée d'un potentiel gros tournant dans leur saison. Ce samedi 11 janvier (20h30), pour leur première de l'année à domicile, Pierre-Antoine Devin et ses partenaires, deuxièmes, reçoivent Chambéry, quatrième du classement. "Il faudra répondre présent et ne pas égarer de points contre une équipe qui réalise un gros championnat jusqu'à présent, observe l'entraîneur normand Luc Chauvel. Ce sera un beau choc, à nous de prendre le maximum de points, ce sera une étape qui pourrait nous permettre de creuser un fossé avec le quatrième du classement." A priori, les Caennais sont déjà en forme en 2020 comme l'a démontré leur victoire probante à Clermont (5-1), un match où les Calvadosiens auront su faire fructifier leurs périodes de supériorité numérique. "C'est très bien de commencer par une victoire sans trop avoir douté, se réjouit Luc Chauvel. Il va falloir faire plus toutefois pour rester au contact de la tête du classement." Après Chambéry, il restera ensuite neuf matchs en saison régulière avant d'aller chercher les play-offs.