De la déception, il y en a déjà malheureusement eu dans cette année 2020 pour les basketteuses mondevillaises. Lors de leur reprise, les filles de Romain Lhermitte ont été battues à Angers et glissent de fait dans le ventre mou du classement de Ligue 2 féminine. "C'est un match qui était largement à notre portée", a déclaré, amère, Louise Bussière, qui a pourtant fait le métier avec 23 points marqués. "Il va maintenant falloir remporter les prochains matchs car là, ça commence à devenir vraiment important", a averti l'arrière calvadosienne. Et cela commence dès ce samedi 11 janvier, à la Halle Beregovoy, avec la réception de Rezé, avant-dernier du groupe. Et plus question, cette fois, de laisser filer des points. Les leaders n'attendent pas.