Football. Après la coupe de France, reprise des championnats en région

Si la coupe de France a marqué le début de la nouvelle année, le week-end des 11 et 12 janvier verra les championnats reprendre leurs droits. Ainsi en National 3, le samedi 11 janvier à partir de 18 heures, l'AG Caen de Léo Hamel (4e, notre photo) se rendra à Saint-Lô (6e) tandis que le SM Caen "B" accueillera Alençon. En Régional 1 et dans le groupe A, le derby entre Mondeville (5e) et La Maladrerie (11e) attisera les curiosités, également le samedi 11 janvier à 18 heures, au stade Michel-Farré.