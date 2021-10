Elbeuf. Les critères pour bien choisir sa salle de sport et se remettre en forme

À l'heure des bonnes résolutions du début d'année, celle de se remettre au sport tient la corde. Nombreux sont ceux qui s'orientent ainsi vers les salles de sport pour les aider à reprendre une activité physique mais pas toujours facile de s'y retrouver entre les différents concepts qui se sont développés.

À Elbeuf, la salle de la franchise Fitness Park dispose d'un espace de plus de 1 000 m² destiné à la musculation avec un large choix de machines à poids libres ou guidées et haltères, le cardio avec des appareils connectés pour le renforcement musculaire et le travail abdominal ou encore le cross-training pour des entraînements plus intensifs. Ces disciplines sont proposées en accès illimité 7 jours sur 7, de 7h à 22h ! De quoi brûler des calories à toute heure. Pour les amateurs de cours collectifs, l'enseigne propose des séances avec un coach ou bien avec une vidéo. Pour les adhérents qui ne souhaitent pas s'engager sur une année, le club propose un abonnement à 29,95 € par mois.

Autre salle, autre ambiance

À quelques kilomètres de là, le club Euro Fitness installé à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, association sportive implantée depuis 1994 suite à la construction du centre sportif Jules Ladoumègue, est plus traditionnel. Il propose essentiellement la musculation et la remise en forme par le fitness avec notamment la pratique de compétitions au sein de la Fédération sportive de force athlétique. Ce club indépendant propose un abonnement à l'année et des compétitions pour les plus motivés. La licence annuelle est proposée à 80€ par an pour une personne seule et 130€ pour une inscription en couple. Pour les personnes qui habitent à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, un tarif préférentiel est appliqué avec une remise de 10€ pour une personne seule et 20€ pour un couple adhérent.