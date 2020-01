Caen. Soldes : plus que quatre semaines pour faire des affaires

Comme chaque année après les fêtes, les soldes d'hiver reviennent. Et cette année, il faudra se dépêcher pour faire de bonnes affaires, puisque la période de promotion ne durera pas six semaines comme à l'accoutumée, mais quatre. Ce changement, instauré par la loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise), était très attendu par les commerçants.

De plus en plus d'offres promotionnelles

Dans la boutique de prêt-à-porter I-CODE, rue Froide à Caen, Emmanuelle Kelly, la responsable, attendait une durée plus courte pour la période des soldes depuis un moment. "C'est formidable ! C'était beaucoup trop long, ce qui fait que l'on commençait la collection d'été trop tard et les dernières semaines on ne vendait plus." Même constat dans la boutique de vêtements ADN. "C'est plutôt positif parce que six semaines, ça devenait vraiment long, les gens se lassaient et les dernières semaines aucun rabais supplémentaire n'était fait, donc les prix restaient les mêmes. Avec quatre semaines, ça permet d'être plus efficace", explique Mickaël Dupuis, responsable. Une des raisons de l'essoufflement des ventes est la multiplication des offres promotionnelles durant l'année, en plus des soldes. "La plupart de nos clientes ont déjà fait leurs achats pendant les ventes privées, ce qui est plus avantageux puisqu'il y a encore toutes les tailles, différents modèles et coloris", indique Emmanuelle Kelly. De plus, la période ne tombait pas forcément au bon moment : "Les dernières semaines étaient à cheval sur les vacances scolaires. Les gens partent et ne pensent plus aux soldes", ajoute Mickaël Dupuis.

En ce qui concerne les rabais, ils devraient être intéressants dès le début, comme dans la boutique I-Code, "avec des promotions qui vont commencer à -30 % pour finir à -60 %."