Caen. Basket (N1M) : Caen débute l'année 2020 sur une victoire à domicile contre Dax

Face au promu Landais, qui suit les Normands au classement, les joueurs de Fabrice Courcier ont eu l'opportunité de faire le trou avec le sixième et avaient une revanche à prendre à la suite de la défaite au match aller aux arènes de Gamarde. Longtemps accrochés par les visiteurs, les Caennais ont saisi cette opportunité, en faisant la différence dans le dernier quart-temps. Les Caennais restent 5èmes, mais prennent 3 victoires d'avance sur les Dacquois, 6èmes et premiers non-qualifiés pour le Groupe A de la deuxième phase du championnat de N1.

Le match :

Le début de la rencontre a d'abord été équilibré, avant que les visiteurs réussissent à prendre légèrement les devants (16-22, 10'). Les équipiers du capitaine Bryson Pope sont ensuite tranquillement revenus au score, et sont allés aux vestiaires avec un score de parité (35-35, 20').

Les Caennais auront à la reprise la main sur le jeu sans que cela ne se traduise au score, grâce à l'agressivité sous la raquette de Gide Noel (21 points), qui a eu comme réponse l'adresse de Valayer (10 points dans ce quart). Les deux équipes ont alors abordé la dernière période à égalité (58-58, 30').

Une différence faite lors du dernier quart-temps.

Dans cette dernière période, les Calvadosiens ont très bien démarré, prenant les devants d'entrée de jeu, grâce à une attaque en feu et une défense de fer (67-63, 34'). Mais cet écart a vite augmenté, grimpant à +17 trois minutes plus tard, et permettant aux Cébécistes de conclure plus sereinement le match (80-63, 37'). Dans un dernier effort, tentant de revenir au score, les Landais ont légèrement réduit l'écart, mais les joueurs de Fabrice Courcier ont finalement conservé 12 points d'avance (85-73, 40').

La réaction :

La fiche technique :

Caen - Dax : 85-73 (16-22, 19-13, 23-23, 27-15). 2500 spectateurs.

Caen : Départ : Pierard 8, Pfister 17, Thibedore 14, Bangura 7, Rigaux 9. Banc : Pope 5, Noel 21, Ingueza-Moussinga, Yangue 4. Non entré en jeu : Madeleine. Entr. : Fabrice Courcier.

Dax : Départ : Neree 9, Larribau 6, D'almeida 11, Mdodj, Calhoun 14. Banc : Mansanne 4, Darrigand 7, Valayer 14, Lesca 8. Entr. : Denis Mettay.

Prochain rendez-vous :

Les Cébécistes se déplaceront à Tours (Indre-et-Loire) le vendredi 10 janvier à 20h00 pour le compte de la 19ème journée de Nationale 1.