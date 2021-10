Kill the Dj, le nouveau hit de Green Day

"Kill The DJ" est un morceau rock : rythmé et mélodique. De toute façon, la trilogie enregistrée par Green Day se situera quelque part « entre AC/DC et les Beatles » vous répèteront Billie Joe Armstrong et ses deux acolytes.

Pop, punk et rock... Il y en aura pour tous les gouts ! Les amateurs du genre, déjà servis par la B.O. du dernier épisode d'"American Pie", seront comblés.

On sait également qu'un morceau dédié à Amy Winehouse - la chanteuse disparue il y a un an - sera présent sur le second disque du groupe, "¡Dos!".

Ecoutez leur nouveau single : Kill The Dj.