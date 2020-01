Cherbourg-Octeville. Dernier week-end pour chausser vos patins

Il est encore temps de chausser ses plus beaux patins et de profiter des joies de la patinoire éphémère installée Place de Gaulle, à Cherbourg (Manche) ce samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 à l'occasion du dernier week-end d'ouverture. Si vous n'êtes pas férus de patinage, il y a aussi la piste de luge pour petits et grands, derrière la salle des fêtes. Rendez-vous ce samedi de 12h à 22h, et dimanche de 12h à 20h.