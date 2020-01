Caen. Melancholia : (re)découvrir des œuvres du grand répertoire

Le théâtre de Caen accueille le violoniste David Grimal, entouré des artistes des Dissonances, ce samedi 11 janvier à partir de 20 heures. Cet orchestre, créé par David Grimal en 2004, est composé de solistes des plus grands orchestres français et internationaux, de chambristes reconnus et de jeunes musiciens en début de carrière. La collaboration de cet ensemble est fondée sur la recherche de l'excellence et du partage et cela, sans chef d'orchestre. L'orchestre dispose d'une liberté absolue dans ses choix de programmation et s'affranchit des contraintes traditionnelles.

Plongée au cœur du romantisme

Cette autonomie permet aux musiciens d'apporter au public une nouvelle vision des œuvres du grand répertoire. Le collectif aborde ces œuvres du grand répertoire symphonique dans l'esprit de la musique de chambre. Avec ce nouveau programme, David Grimal et Les Dissonances proposent une plongée au cœur du romantisme allemand, en interprétant sur scène la musique de deux compositeurs : Johannes Brahms et Anton Bruckner.

"Une collaboration fondée sur la recherche de l'excellence et du partage"

Dédié à Joseph Joachim, l'unique Concerto pour violon de Brahms n'a pas que des admirateurs lors de sa création en 1879, à Leipzig. Aujourd'hui, le concerto est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du genre. Pour ce qui est de la Symphonie n° 9 de Bruckner, malgré près de dix années de travail intense, le compositeur ne réussit pas à achever l'œuvre qu'il dédie à Dieu et qu'il considère comme son ultime opus.

Les Dissonances ont abordé de nombreuses symphonies durant les dix dernières années. Après les symphonies de Beethoven entre 2010 et 2013, Les Dissonances ont donné une intégrale des symphonies de Brahms entre 2013 et 2015. La saison 2015-2016 marque une nouvelle étape avec La Mer de Debussy, la symphonie n°5 de Chostakovitch et la symphonie n°4 de Tchaïkovski. En 2016-2017, Les Dissonances ajoutent à leur répertoire des œuvres emblématiques comme la 2e suite de Daphnis et Chloé de Ravel, la symphonie n°7 de Bruckner ou le Concerto pour orchestre de Bartók. L'année 2017 marque un tournant dans l'évolution de l'ensemble avec la performance acclamée du Sacre du printemps de Stravinsky.

Café musique

Avant la représentation, un café musique est organisé à partir de 16 heures pour découvrir la musique en famille. Clément Lebrun donne quelques clés pour mieux connaître la musique de concert ou d'opéra. Ce moment est ouvert aux enfants accompagnés d'un adulte, suivi d'un accès à un temps de répétition.

Pratique. Samedi 11 janvier dans la grande salle du théâtre de Caen à 20 heures. De 10 euros à 35 euros. 2 heures 10 entracte compris. Café musique à 16 heures au café côté court, entrée libre sur réservation par mail : billetterie@theatre.caen.fr