Rouen. Les soldes d'hiver passent de six à quatre semaines

C'est la coutume au mois de janvier. Le deuxième mercredi, le 8 donc en 2020, marque l'ouverture des soldes d'hiver. Une période de rabais qui, pour la première fois cette année, passe à quatre semaines contre six auparavant. Ils prendront ainsi fin le mardi 4 février au soir. De quoi anticiper des réductions plus importantes plus rapidement.

Toujours une période clé

"On peut imaginer, en tout cas c'est ce que nous avons prévu, un renforcement des opérations commerciales pour absolument avoir liquidé nos produits avant la fin de la période des soldes", explique Ghislain Morterol, directeur du Printemps de Rouen. Avec des opérations promotionnelles de plus en plus présentes, et notamment le Black Friday au mois de novembre, les soldes ne représentent plus tout à fait la même ruée dans les magasins qu'il y a quelques années. Ils restent malgré tout une opération cruciale pour les commerçants, car "c'est le seul moment où l'on peut vendre à perte". Une période décisive pour écouler les stocks et retrouver de la trésorerie pour investir dans la collection suivante.