Ifs. Un couple de voleurs espagnols en escale à Ifs

Iliana Christodoulou-Otero, jeune espagnole de 23 ans fait le guet. Son compagnon espagnol également, âgé de 29 ans glisse sous son pull une tablette numérique Galaxy d'une valeur de 279 euros. Ils sont interceptés pour vol à l'étalage. La prévenue dira alors "c'était une bêtise, on avait l'argent pour payer. C'était la première fois".

Des voleurs à la Jean Genet

"La première fois en France" déclare le procureur. Car le couple a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits similaires en Espagne, au Danemark et en Suisse. Elle plus que lui : son casier judiciaire porte onze mentions dont six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et subordination de témoins. Celui du prévenu en compte deux pour vol et conduite sous stupéfiants. La défense parle d'erreur de jeunesse, de difficultés d'emploi et d'absence de préjudice puisque la tablette a été restituée. Le procureur lui, évoque le roman "le Journal du voleur" de Jean Genet dont l'histoire lui fait penser à celle des prévenus. Le prévenu est finalement condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et la prévenue à deux mois de prison ferme.