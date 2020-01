Pollution : l'Eure et la Seine-Maritime en alerte

Les départements de l'Eure et de Seine-Maritime sont placés en alerte à la pollution liés aux particules en suspension dans l'atmosphère depuis ce matin du mercredi 1er janvier. La qualité de l'air est estimée "mauvaise" par Atmo Normandie dans les agglomérations de Rouen, Le Havre et Evreux.

Les indices de la qualité de l'air ce 1er janvier 2020. - capture Atmo Normandie

Des restrictions de circulation

Face à cet épisode de pollution, la préfecture a mis en place des mesures réglementaires sur les routes. Les automobilistes doivent rouler 20km/h en dessous des limitations habituelles. Sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée est 110 km/h au lieu de 130 km/h, sur une route à 110 km/h, la limite autorisée est 90 km/h et 70 km/h sur une route à 90 ou 80 km/h.

Pour les personnes sensibles, il est conseillé de privilégier les sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort, d'éviter les zones à fort trafic routier, d'éviter les activités physiques et sportives intenses en intérieur comme en extérieur. La préfecture invite également la population à maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d'aération et à éviter les facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, exposition aux pollens en saison...