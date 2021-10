L'Amour est dans le pré : Thierry Olive choisit Annie (vidéos)

En effet tout commence mal, puisqu'au début de l'épisode, l'agriculteur de Ver avoue à l'élue de son coeur qu'il a commis un petit impair : il a "dormi" avec Bénédicte, l'autre prétendante. Et ça passe mal auprès d'Annie, mais au fil de la journée, il réussit à se faire pardonner et annonce aux deux avoir arrêté son choix : ce sera Annie. Une annonce qui remplit de joie celle qui est assistante dentaire dans le Val d'Oise.

Les deux tourtereaux semblent, pour le moment, filer la parfait amour, batifolent dans le foin, s'embrassent et parlent déjà de l'avenir. Quant à Bénédicte, bien que repoussée, elle souhaite poursuivre l'aventure à Ver quitte à tenir la chandelle. Le lendemain, Thierry Olive, 43 ans et sourire aux lèvres, confesse avoir passé "une nuit fantastique" avec Annie et avoue avoir trouvé la femme qu'il lui fallait.