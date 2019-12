Cerisy-la-Salle. Une élection municipale partielle organisée le 5 janvier

La préfecture de la Manche a annoncé ce mardi 31 décembre 2019 l'organisation d'une élection municipale partielle le dimanche 5 janvier 2020, sur la commune de Cerisy-la-Salle, en raison du décès, le 22 octobre dernier, d'Yves Simon, âgé de 71 ans, alors maire de la commune, et ce depuis 2008. En cause également, "l'absence de suivants de liste pour compléter le conseil municipal en vue de l'élection du maire", selon la Préfecture. Quinze conseillers municipaux et un conseiller communautaire seront élus à la suite de cette journée de vote.