Cherbourg-Octeville. Quels ont été les prénoms les plus donnés en 2019 ?

La Ville de Cherbourg-Octeville a révélé, ce mardi 31 décembre 2019, le nombre de naissances, de mariages et de décès sur l'année écoulée. Au total, 1 812 bébés sont nés, soit 81 de plus que l'année précédente. Parmi eux, il y a eu davantage de garçons à naître (914) que de filles (898). Les prénoms les plus donnés au cours de l'année 2019 ont été : Rose, Jade, Alice, Louise ou Ambre pour les filles, et Maël, Louis, Hugo, Arthur et Timéo, pour les garçons. Côté mariage, 109 couples se sont dit "Oui" cette année à Cherbourg-Octeville, (soit 10 de moins que l'année dernière), et enfin, après la vie, les choses plus graves arrivent : 1 007 décès ont été inscrits sur les registres de la commune déléguée en 2019, contre 995 en 2018.