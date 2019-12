Cinéma. Un troisième volet de La Reine des neiges en préparation ?

Avec le succès évidemment attendu de La Reine des neiges 2, toujours au cinéma, et avec plus de 4,5 millions d'entrées en France, il est légitime de se poser la question d'une éventuelle suite. La réalisatrice, Jennifer Lee, a déjà confié avoir de bonnes idées pour La Reine des neiges 3. S'il y a bien un troisième opus, il faudra cependant s'armer de patience puisqu'il s'est écoulé six ans entre les deux premiers. Si nouveau film il y a, ce sera surtout l'occasion de faire évoluer le personnage d'Anna, la sœur de la Reine des neiges.

On vous tient au courant, évidemment.