Manche. La nuit prochaine sera encore plus froide

Couvrez-vous bien, la nuit du lundi 30 au mardi 31 décembre 2019 sera encore plus froide que la nuit passée, selon les estimations du Département de la Manche. "Les températures descendront entre -3 et 1 degré Celsius dans les terres. Des gelées blanches et du brouillard apparaîtront localement dans les zones basses et humides", a indiqué le Département, qui appelle, une fois de plus, à la prudence, notamment sur les routes.