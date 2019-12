Normandie. La population baisse

La Normandie est l'un des trois plus mauvais élèves de France en la matière aux côtés du Grand-Est et de la Bourgogne-Franche-Comté. Sur la période 2012-2017 (les chiffres en vigueur au 1er janvier 2020 ont été arrêtés au 1er janvier 2017), la région n'a gagné que 7 700 habitants, soit en moyenne 1 500 par an. À titre de comparaison, nos voisins bretons ont gagné, sur la même période, plus de 18 000 habitants par an et d'ailleurs, à ce rythme-là, il ne faudra plus longtemps pour que la population bretonne dépasse la population normande. L'explication à cette situation est simple. Le solde naturel reste positif, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de naissances que de décès en Normandie, mais l'écart se resserre, alors qu'à l'inverse le solde migratoire, lui, est de plus en plus négatif donc effet immédiat, la Normandie ne gagne plus d'habitants et si l'on en croit d'autres statistiques publiées par l'INSEE en septembre et faisant état d'un solde naturel négatif pour 2018, nous pourrions même être de moins en moins nombreux dans les années à venir.

La population régionale au 1er janvier 2020 - Thibault Deslandes

Les départements en souffrance aussi.

Sur les cinq départements de la région Normandie, seul le Calvados va compter officiellement plus d'habitants au 1er janvier 2020. La hausse est minime, mais elle a le mérite d'exister + 323 habitants. Pour les autres, c'est – 982 pour l'Eure, -1 377 pour la Seine-Maritime, - 1 479 pour la Manche et – 1 936 pour l'Orne. Si l'on reprend notre lustre de référence, la période 2012-2017, on s'aperçoit que la dynamique se confirme pour le Calvados, qui gagne environ 1 300 habitants par an. L'Eure s'en tire encore mieux, avec une hausse de 2 000 habitants chaque année. Dans ces deux départements, les deux voyants, solde naturel et solde migratoire, sont encore verts. La Seine-Maritime elle, se stabilise grâce à son solde naturel positif, avec une toute petite centaine d'habitants supplémentaires chaque année. Pour les deux derniers en revanche, la dynamique de recul se confirme, avec 600 habitants de moins chaque année dans la Manche et plus de 1 300 Ornais de moins tous les ans. Ici, le solde migratoire et le solde naturel sont négatifs.

L'évolution de la population Normande entre 2012 et 2017 - Thibault Deslandes