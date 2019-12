Mézidon-Canon. Trains bloqués sur la ligne Caen-Paris

Pas de trêves pour les manifestations en ce 26e jour de grève contre la réforme des retraites, ce lundi 30 décembre. Tôt ce matin, des manifestants se sont retrouvés sur l'axe Caen-Paris, au niveau des gares de Mézidon et Frénouville, ce qui a provoqué de grands retards sur certains trains. Selon la SNCF, "trois trains ont été particulièrement impactés." Deux trains Caen-Paris, avec plus de trois heures de retards et un Paris-Caen avec 1 h 15 de retard.

L'action s'est terminée vers 9 h 30, et la situation est revenue à la normale peu à peu. Le trafic est déjà très perturbé, puisque seulement quatre trains sur dix sont assurés en Normandie.