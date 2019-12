Rouen. Les Dragons s'imposent facilement

Le match

Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne fallait pas arriver en retard lors de ce match puisque après seulement 39 secondes de jeu, l'équipe de Briançon se retrouvait en infériorité numérique suite à un surnombre et il ne fallait que quatre secondes aux Jaunes et Noirs pour ouvrir le score par Joris Bedin. Une avance rapidement doublée à la 4è minute sur un but de Nicolas Ritz. Et moins de trois minutes plus tard, les Rouennais prenaient même trois buts d'avance par Mathieu Roy. Avec ce premier tiers bien maîtrisé, les Normands pouvaient voir venir et allaient continuer d'accroître leur avance au 2è tiers avec deux nouveaux buts signés Vincent Nesa et Joris Bedin 5-0. Après quarante secondes dans le dernier tiers, c'était au tour de Joel Caron de marquer le 6è but avant que Briançon ne sauve l'honneur par deux fois par Calder Brooks et Sebastien Delamps qui trompaient la vigilance de Gaetan Richard, venu suppléer Matija Pintaric dans le dernier tiers temps.

La fiche

Periode 1

Rouen - Joris Bedin (en supériorité numérique) (Florian Chakiachvili, Marc-Andre Thinel) 0:43

Rouen - Nicolas Ritz (Chad Langlais, Marc-Andre Thinel) 3:49

Rouen - Mathieu Roy (en supériorité numérique) (Florian Chakiachvili, Marc-Andre Thinel) 6:33

Periode 2

Rouen - Vincent Nesa (Kevin Dusseau, Joel Caron) 8:31

Rouen - Joris Bedin (Florian Chakiachvili, Bastien Maia) 9:35

Periode 3

Rouen - Joel Caron (Nicolas Deschamps, Florian Chakiachvili) 0:40

Briançon - Calder Brooks (Evan STOFLET, Thomas MELE) 5:39

Briançon - Sebastien Delemps (Pierre Robert, Fabien Metais) 17:48

Prochain rendez-vous

Les joueurs de Fabrice Lhenry toujours 4è au classement disputeront leur dernier match de l'année 2019 toujours sur l'Ile Lacroix lundi 30 décembre 2019 face aux Aigles de Nice 10è au classement et loin de la zone qualificative pour les Playoffs (7 points).