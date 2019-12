Rouen. Tendance Confidences avec Béatrice et Michel Leeb

Michel Leeb rencontré avec son épouse au casino de Paris et à l'occasion de son ouvrage intitulé "Le dictionnaire de ma vie" exprime que tout "C'est passé à une telle vitesse. Je ne me suis rendu compte de rien", s'amuse l'humoriste, jazzman, homme de théâtre et de cinéma.

Dans son ouvrage, Michel Leeb choisit un mot qui lui correspond pour chacune des 26 lettres de l'alphabet. S'en suit une anecdote, un lieu ou des valeurs qui lui sont propre. "Je me suis rarement livré". A se réfère à l'amitié, B à son épouse et productrice Béatrice... Z aux zigzags du chemin de sa vie.

Ce regard croisé entre Béatrice et Michel exprimé à l'occasion de cet entretien est l'expression d'une belle complicité à écouter !

