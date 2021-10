Rouen. Bonne table : Spok, rue de l'Hôpital

C'est un nouveau concept qui s'est installé dans le centre-ville de Rouen, celui de Spok. Ce restaurant à l'ambiance moderne, teintée de bleu nuit et de bois, propose des produits prêt-à-manger mais de qualité. De grandes tables permettent de manger sur place, face à la vitrine ou bien un peu plus au calme, au fond de la salle. À l'entrée, le large comptoir et les produits déjà préparés nous mettent l'eau à la bouche.

De bons ingrédients

L'idée du restaurant est un peu particulière, puisque des plats du jour sont proposés et confectionnés à l'avance chaque jour, mais avec "des produits frais et faits maison", explique-t-on au comptoir. Il suffit de choisir le plat selon son envie et ensuite de le manger sur place ou bien de l'emporter. L'idéal pour les travailleurs pressés qui ont envie de manger autre chose qu'un sandwich ou une simple salade. Je m'oriente vers une formule à 15 euros, avec une pintade rôtie et ses pommes de terre grenailles pour rester dans la tonalité des fêtes de fin d'année ! La dégustation est bonne, la viande est bien cuite et les pommes de terre sont fondantes. Il n'y a pas à dire, le plat est bien fait sur place avec de bons ingrédients. Un jus de pommes bio accompagne mon déjeuner que je termine avec un fromage blanc à la crème de marrons.

Pratique. 20, rue de l'Hôpital à Rouen. Tél 09 88 32 52 35