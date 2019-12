Normandie. Alcool : et si, en janvier,on faisait une pause ?

Demain, j'arrête. Alors que l'État s'en est désengagé face aux craintes des vignerons, un collectif d'associations a choisi de décliner en France le Dry January, ou "janvier sec". Cette opération, bien implantée en Grande-Bretagne, consiste à ne pas boire d'alcool pendant le premier mois de l'année.

"Tu es enceinte ?"

"Le but du mois sans tabac, en novembre, est d'arrêter définitivement. Là, il s'agit de faire une pause, pour interroger sa relation à l'alcool, éclaire Nicolas Cabé, médecin psychiatre addictologue au CHU de Caen. Aujourd'hui, être celui qui ne consomme pas d'alcool dans un contexte festif, c'est presque être la personne anormale du groupe. Les questions viennent : 'tu es enceinte ? Tu es malade ?'" Profitant de l'après-fête, synonyme de bonnes résolutions, les organisateurs du défi proposent de s'inscrire sur le site internet dryjanuary.fr afin de recevoir des astuces pour trouver des alternatives à la boisson alcoolisée, des recettes, des conseils. Claire Roger a proposé à ses amis de participer. Pour cette Caennaise, le plus compliqué sera "le verre de vin avec le fromage ! Je suis curieuse de voir ce que donne une soirée festive sans alcool. Cela ne peut que faire du bien." Outre-Manche, la majorité des participants au Dry January ont eu le sentiment de mieux maîtriser leur consommation le reste de l'année. "C'était sans doute le cas en février-mars", confirme Pierre Gauberti, qui a relevé le défi l'année dernière. "Ça permet d'arriver à l'hôpital le lundi matin plus en forme, poursuit cet étudiant en médecine, qui y voit aussi un gain financier.