Rouen. Enzo et Chloé au palmarès des prénoms 2019

Bouleversement dans le palmarès des prénoms les plus donnés en 2019 à Rouen ! Chez les garçons, c'est Enzo qui est en tête, suivi par Nathan et Mathis. Gabriel, ancien numéro un, ne figure même plus dans le top 10. Il en est de même pour Raphaël et Léo, qui complétaient le podium, et qui ont disparu du palmarès. Chez les filles, même changement avec Chloé, Léa et Camille qui figurent en tête du palmarès. Louise, prénom le plus donné en 2018, est sortie du top 10. Jade, ancienne n°2, est désormais 6e !

Le top 10 des garçons : Enzo - Nathan - Mathis - Louis - Clément - Paul - Lucas - Mathéo - Tom - Yanis

Le top 10 des filles : Chloé - Léa - Camille - Emma - Manon - Jade - Inès - Maëlys - Clara - Lola