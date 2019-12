Cadeaux. Gagnez votre Wonderbox pour 2 à 6 personnes

Venez partager un concentré d'émotions en famille ! Wonderbox a imaginé ce séjour 100 % inédit pour 2 à 6 personnes. Au programme : sensations fortes dans le parc de votre choix et nuit douillette avec petit-déjeuner dans un établissement situé tout près. Alors n'attendez plus, craquez pour cette échappée multivitaminée. Europa-Park, l'Aquarium de Paris ou encore Walibi… Du parc d'attractions au parc animalier en passant par le parc aventure, petits et grands vont être comblés !

Cadeau d'une valeur de 249,90 €.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS). Tirage au sort le vendredi 3 janvier, entre 8 h 30 et 9 heures, dans Normandie Matin.