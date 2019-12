Musique. Kanye West, nouvel album gospel "Jesus Is Born"

Après la sortie de "Jesus Is King" en octobre 2019, Kanye West revient avec sa suite "Jesus Is Born", parue le jour de Noël 2019. Ce nouvel album est habillé d'une pochette ornée d'une sphère bleue, où l'on peut apercevoir une étendue d'eau. Ce nouvel opus présente plusieurs titres que West a interprété en live avec le Sunday Service Choir en live, comme "Ultralight Beam", "Follow Me-Faith". Kanye West a dévoilé également deux opéras : "Nebuchadnezzar" en novembre et "Mary" en décembre.