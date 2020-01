Caen. Bonne table : Les Fils à Maman, des coquillettes et du jambon

Manger des coquillettes au restaurant, c'est plutôt réservé aux enfants. Mais chez Les fils à Maman, la petite pâte s'affiche à la carte des grands aussi, c'est même une spécialité de la maison. C'est donc tout naturellement que j'opte pour ce plat au bon goût de dimanche soir, lors de ma première expérience dans cette adresse du quartier du Vaugueux à Caen.

Comté AOP

et jambon truffé

L'aliment est sublimé, que les gourmets se rassurent : il est accompagné d'une chiffonnade de jambon truffé, d'une crème de comté AOP et d'un œuf mollet. J'apprécie la température de mon plat, gardé au chaud dans un petit caquelon, et la quantité, généreuse. Un peu de verdure n'aurait peut-être pas été de refus, histoire de se donner bonne conscience ! Ce lendemain de fête, je n'ai pas gardé assez de place pour le dessert. Il faudra que je revienne pour tester le tiramisu Kinder ! Ce sera donc café gourmand avec son moelleux au chocolat, sa glace vanille et sa salade de fruit. Le tout en commentant la décoration du lieu : ici, il n'y a pas que dans l'assiette que l'on retombe en enfance. Les jouets des années 80 occupent une partie des murs, pour le plus grand bonheur des (encore jeunes) parents !

Pratique. 2 Rue du Vaugueux à Caen. Du mardi au samedi. Tel : 02 31 30 09 29