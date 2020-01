Votre horoscope signe par signe du samedi 4 janvier

BELIER

Une nouvelle va vous apporter le calme qui vous faisait tant défaut. C'est la fin d'une longue attente.

TAUREAU

Partir ou rester dans vos pénates ? C'est un peu la question du jour, et vous avez du mal à trouver la réponse.

GEMEAUX

Vous pourrez récolter des soutiens dans votre cercle familial, vous serez ravi d'apprendre l'opinion de certains.

CANCER

Vous apportez de la nouveauté dans votre foyer, vous avez envie de changer pas mal de choses et vos idées sont nombreuses.

LION

Votre détermination à aller au bout de vos engagements sera le moteur de cette journée. C'est une bonne façon de renforcer votre confiance en vous.

VIERGE

La forme revient en particulier au plan musculaire, vous vous sentirez plus alerte dans vos réflexes, et plus léger.

BALANCE

Vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature, de vous oxygéner davantage.

SCORPION

Une discussion avec des personnes d'expérience vous prouverait peut-être que vos excès sont nuisibles.

SAGITTAIRE

Vous allez prendre des décisions énergiques que vous ne regretterez pas. Vous avez raison de ne pas hésiter.

CAPRICORNE

Votre forme est excellente ! Vous gérez vos énergies avec prudence et dans la bonne direction.

VERSEAU

C'est en vous consacrant à vos loisirs que vous arriverez à trouver la détente.

POISSONS

Vous aurez besoin de changer votre quotidien, ce qui vous portera chance ! Il y a de nouvelles connaissances en vue.