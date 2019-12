Votre horoscope signe par signe du mardi 31 décembre

BELIER

Ça va swinguer ce soir, on pourrait bien vous retrouver en train de danser sur les tables! Par contre vous resterez un peu sur la réserve sur le plan affectif.

TAUREAU

Ce soir c'est la fête, Ceux qui vous connaissent sous votre jour le plus raisonnable et le plus posé vont être très étonnés.

GEMEAUX

Pas question de faire flamber le budget en gadgets ou décorations inutiles. Pour vous, le réveillon doit être synonyme d'échanges, de partage et de solidarité.

CANCER

Pour vous, ce sont d'abord les recettes qui se mettent sur leur 31, pas question de buffet avec chips et salades toutes prêtes, quelle horreur !

LION

Un délicieux 31, aérien et raffiné, se dessine. Vous serez sélectif et préférez sans doute changer d'année en compagnie d'amis choisis

VIERGE

vous serez le plus résistant d'entre tous, ce soir, capable de tenir jusqu'au bout de la nuit! Solo, vous aurez de belles opportunités de rencontres...

BALANCE

Si vous avez des soucis en tête, changez-vous totalement les idées en passant le réveillon avec des personnes qui n'appartiennent pas à votre cercle habituel.

SCORPION

Vous vous apprêtez à fêter la fin de l'année avec drôlerie et légèreté... Parfait! Mais ayez conscience que tout le monde n'est pas forcément dans le même état d'esprit.

SAGITTAIRE

Votre réveillon devrait être enlevé et riche en rencontres. Vous pourriez d'ailleurs le passer à plusieurs endroits différents.

CAPRICORNE

Peut-être préférerez-vous fuir l'agitation du réveillon pour le passer tranquillement chez vous ce soir, avec quelques intimes chers à votre cœur.

VERSEAU

Le réveillon ? On peut compter sur vous pour parodier la danse de la chenille, voler des baisers sous le gui ou lancer des cotillons à tout va.

POISSONS

Vous ne voulez laisser personne de côté pour ce réveillon en plus vous êtes un convive très apprécié, toujours là pour mettre de la bonne humeur et faire honneur aux plats de fête.