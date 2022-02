Passe d'armes durant les voeux à Granville

Lors de ses v½ux aux élus et au personnel hier soir, le Maire de Granville et président de la communauté de commune est revenu sur le projet Prévithal indiquant que "la communauté de communes et Granville ont toujours voulu faire aboutir ce projet" ajoutant que "quand la dernière pierre sera posée, nous pourrons polémiqué si cela plait à certains."

Une phrase qui visait semble t il directement le Maire de Donville Jean Paul Launay qui a donc quitté l'assistance.